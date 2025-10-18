В субботу в Ростовской области синоптики прогнозируют дождливую погоду

Так, в Ростове-на-Дону днем будет облачно без существенных осадков, утром возможен туман. Ветер переменных направлений будет дуть со скорость 2 — 5 метров в секунду, днем — восточной четверти — со скоростью 5 — 10 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +12 — +14 градусов. В ночь на воскресенье может пойти дождь.