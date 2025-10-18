Специалист указал, как обезопасить детей от подозрительных входящих звонков

В России хотят поставить под контроль детские SIM карты, чтобы защитить детей от нежелательных ресурсов. Поправки в закон «О связи» сейчас проходят общественные обсуждения. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн призвал отсекать подозрительные входящие на детские номера.
— Например, был звонок из Боливии, это видно по определившемуся номеру. Ясно, что это подставной номер. Но почему его не отсекают операторы? Считаю, что в отношении несовершеннолетних такие отсечки обязаны устанавливаться. Сейчас выстраивается система защиты детей в киберпространстве. Думаю, технические возможности контроля будут совершенствоваться, — пояснил эксперт в беседе с KP.RU.
По словам Букштейна, мошенники все чаще пытаются выходить на детей так же, как раньше обманывали пожилых людей. У операторов есть фильтры по географии, блокировка номеров вне списка контактов и другие инструменты, которые можно включить для детских SIM карт.
Эксперт подчеркнул, что родительский контроль остается ключевым. Взрослые должны следить за контактами ребенка, ставить ограничения и устанавливать приложения с обязательным разрешением родителей. Только сочетание этих мер обеспечит детям реальную защиту.