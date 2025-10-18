Специалист указал, как обезопасить детей от подозрительных входящих звонков

— Например, был звонок из Боливии, это видно по определившемуся номеру. Ясно, что это подставной номер. Но почему его не отсекают операторы? Считаю, что в отношении несовершеннолетних такие отсечки обязаны устанавливаться. Сейчас выстраивается система защиты детей в киберпространстве. Думаю, технические возможности контроля будут совершенствоваться, — пояснил эксперт в беседе с KP.RU.