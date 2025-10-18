Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын навсегда лишился папы: в башкирском селе похоронили молодого мужчину

В Башкирии похоронили погибшего на СВО молодого отца.

Источник: Комсомольская правда

В селе Серменево Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Наилем Валиуллиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.

Наиль Раилевич родился в 1988 году в Серменево. Учился в местной школе, а потом в Уфимском лесхоз-техникуме. После учебы прошел «срочку» в Кабардино-Балкарии. После армии трудился в разных организациях, в последнее время — в Уфе.

В минувшем феврале мужчина подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился в зону СВО, там служил в мотострелковом отделении. Наиля Валиуллина не стало этой весной — в мае.

— Был добрым, отзывчивым человеком. Его очень любили и уважали односельчане. Он увлекался рыбалкой и хоккеем, в школьные годы состоял в сельской хоккейной команде «Беркут» и привил любовь к этому спорту своему сыну, — поделились в администрация Белорецкого района.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.