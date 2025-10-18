Сын навсегда лишился папы: в башкирском селе похоронили молодого мужчину

В селе Серменево Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Наилем Валиуллиным. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Наиль Раилевич родился в 1988 году в Серменево. Учился в местной школе, а потом в Уфимском лесхоз-техникуме. После учебы прошел «срочку» в Кабардино-Балкарии. После армии трудился в разных организациях, в последнее время — в Уфе.
В минувшем феврале мужчина подписал контракт с российским Министерством Обороны и отправился в зону СВО, там служил в мотострелковом отделении. Наиля Валиуллина не стало этой весной — в мае.
— Был добрым, отзывчивым человеком. Его очень любили и уважали односельчане. Он увлекался рыбалкой и хоккеем, в школьные годы состоял в сельской хоккейной команде «Беркут» и привил любовь к этому спорту своему сыну, — поделились в администрация Белорецкого района.
