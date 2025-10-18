Сын навсегда лишился папы: в башкирском селе похоронили молодого мужчину

Наиль Раилевич родился в 1988 году в Серменево. Учился в местной школе, а потом в Уфимском лесхоз-техникуме. После учебы прошел «срочку» в Кабардино-Балкарии. После армии трудился в разных организациях, в последнее время — в Уфе.