Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркурис: РФ может создать огромный котёл, окружив все силы ВСУ в Донбассе

Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы.

Источник: Аргументы и факты

Военные РФ способны окружить все войска Украины, находящиеся в Донбассе, заявил Александр Меркурис.

Аналитик из Британии уточнил, что для Вооружённых сил Украины будет создан огромный котёл.

«Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом будет создан не маленький, а огромный котёл для всей украинской армии, которая держится в Донбассе», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.

Он отметил, что ему неизвестна численность ВСУ в Донбассе, но речь может идти о «десятках» тысяч военных.

Ранее подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военнослужащие РФ скоро могут прорвать несколько ключевых участков.