Меркурис: РФ может создать огромный котёл, окружив все силы ВСУ в Донбассе

Военные РФ способны окружить все войска Украины, находящиеся в Донбассе, заявил Александр Меркурис.
Аналитик из Британии уточнил, что для Вооружённых сил Украины будет создан огромный котёл.
«Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом будет создан не маленький, а огромный котёл для всей украинской армии, которая держится в Донбассе», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Меркуриса.
Он отметил, что ему неизвестна численность ВСУ в Донбассе, но речь может идти о «десятках» тысяч военных.
Ранее подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военнослужащие РФ скоро могут прорвать несколько ключевых участков.