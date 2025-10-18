Ричмонд
Bloomberg: МВФ требует от Киева девальвировать гривну

Международный валютный фонд требует от Украины девальвации гривны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Авторы материала отмечают, что это решение может вызвать напряженность в Киеве накануне ключевых переговоров о новом кредитном пакете для Украины.

При этом ожидаемая выгода от девальвации ограничена, поскольку украинский бюджет в значительной степени зависит от прямой международной поддержки, а ослабление валюты способно «вызвать инфляцию, которая уничтожит финансовую подушку».

Девальвация может иметь и политические последствия. По словам одного из источников, Киев вряд ли решится на этот шаг, учитывая продолжающийся конфликт с Россией и нарастающую усталость общества.

— На Центробанк Украины оказывается давление со стороны Международного валютного фонда, который требует девальвировать национальную валюту истощенной войной страны, — передает агентство.

22 июля в украинских городах начались массовые протесты, направленные против действий Владимира Зеленского и Верховной рады в отношении местных антикоррупционных ведомств.

29 июля Украинские СМИ сообщили, что Евросоюз принял решение остановить финансирование Украины на фоне попытки Киева лишить независимости НАБУ и САП. В результате 31 июля Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении полномочий ведомств.

