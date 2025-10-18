В Иркутске и Усть-Куте жители жалуются на плохое содержание многоэтажек

— В Усть-Куте на улице Калинина жильцы двух домов годами не могут добиться ремонта в подъездах и соответствующего содержания общего имущества. В Иркутске в домах на улицах Трилиссера и Мухина из-за протекающих крыш с потолков в квартирах начала обваливаться штукатурка, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.