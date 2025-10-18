Ричмонд
В Иркутске и Усть-Куте жители жалуются на плохое содержание многоэтажек

Следком и прокуратура проводят проверку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и Усть-Куте началась проверка после жалоб жителей многоквартирных домов на бездействие управляющих компаний. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре и СУ СКР региона, поводом стали сообщения в средствах массовой информации и соцсетях о том, что люди вынуждены жить в ненадлежащих условиях.

— В Усть-Куте на улице Калинина жильцы двух домов годами не могут добиться ремонта в подъездах и соответствующего содержания общего имущества. В Иркутске в домах на улицах Трилиссера и Мухина из-за протекающих крыш с потолков в квартирах начала обваливаться штукатурка, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По всем этим случаям СК проводит доследственные проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуроры не только оценят, как управляющие компании исполняют жилищное законодательство, но и возьмут на особый контроль ход проверок.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Чунского района жалуются на отсутствие отопления в домах.