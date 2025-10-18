Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд

Представитель суда отметила, что рассмотрение пока не началось и сроки первого заседания ещё не определены.
Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте, в результате которого погиб Ярослав Москалик. По данным следствия, Игнат Кузин был завербован Службой безопасности Украины и по заданию своего куратора изготовил самодельное взрывное устройство. С февраля по апрель 2025 года Кузин готовил теракт и установил взрывное устройство у подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал генерал Москалик.
Ранее суд продлил на шесть месяцев срок ареста Евгению Серебрякову*, фигуранту дела о теракте на Синявинской улице в Москве, в результате которого пострадали военный и его супруга. Судебный процесс по его делу начнётся 29 октября. Напомним, что 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудник Министерства обороны РФ и его жена. В результате происшествия водитель лишился ступней, а его супруга получила травмы головы. В тот же день в Турции был задержан Евгений Серебряков*, подозреваемый в совершении преступления. Заказчики предлагали ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения за совершённый теракт.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.