Дело обвиняемого в убийстве генерала Москалика поступило в военный суд

Ранее суд продлил на шесть месяцев срок ареста Евгению Серебрякову*, фигуранту дела о теракте на Синявинской улице в Москве, в результате которого пострадали военный и его супруга. Судебный процесс по его делу начнётся 29 октября. Напомним, что 24 июля 2024 года на севере Москвы произошёл взрыв автомобиля, в котором находились сотрудник Министерства обороны РФ и его жена. В результате происшествия водитель лишился ступней, а его супруга получила травмы головы. В тот же день в Турции был задержан Евгений Серебряков*, подозреваемый в совершении преступления. Заказчики предлагали ему 20 тысяч долларов и украинский паспорт в качестве вознаграждения за совершённый теракт.