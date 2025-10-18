В Москве за призывы к терроризму арестован сотрудник строительной компании

Мужчина был задержан в августе этого года. В день задержания ему предъявили обвинения по ч.2 ст. 205.2 Уголовного кодекса, по которой ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
«По версии органов предварительного следствия он совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — говорится в документах.
Обвиняемый является коренным москвичом, имеет высшее образование, не женат, трудоустроен в строительной компании. Сторона защиты просила о мягкой мере пресечения, ссылаясь на то, что мужчина страдает несколькими заболеваниями и содержит пожилую мать. Следствие опасалось, что в таком случае обвиняемый сможет скрыться или помешать процессу расследования.
Как подчёркивается в материалах дела, обвинение подкрепляется данными оперативно-розыскной деятельности и показаниями самого задержанного. В настоящее время ожидается заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, а также назначение и проведение психолого-психиатрической экспертизы. Предварительное следствие будет завершено после предъявления обвинения в окончательной форме и выполнения иных следственных и процессуальных действий.
В итоге суд решил оставить обвиняемого в следственном изоляторе. Отмечается, что мужчина внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Недавно сотрудники управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали жителя Донецка за призывы к терроризму и распространение антироссийских материалов в Интернете. По данным официального представителя управления Арины Клепановой, задержанный неоднократно размещал в Сети антироссийский контент, а также оставлял комментарии с призывами к насилию над россиянами и уничтожению административных зданий органов государственной власти.
