Крутые Ключи соединят с магистралью Центральной: появилась схема дороги

Из документа следует, что четырехполосная дорога протяженностью 1,8 км с разделительной полосой будет рассчитана на скорость в 70 км/ч. Прогнозируемая интенсивность движения по состоянию на 2026 г. — 24,7 тыс. автомобилей в сутки, а к 2046 г. — 36 тысяч.