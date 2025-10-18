В Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке и ввести новые выплаты при рождении детей

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с рядом инициатив по поддержке семей с детьми. Политик заявил о необходимости дальнейшего снижения процентных ставок по семейной ипотеке. Он предложил установить ставку на уровне 3% для семей с двумя детьми и 2% для тех, у кого их трое.
Также Миронов озвучил предложение о предоставлении молодым многодетным родителям особых условий. По его словам, семьям, где родителям меньше 35 лет, следует выдавать беспроцентные ссуды на приобретение жилья. Парламентарий подчеркнул, что доступность собственного жилья является фундаментальным условием для роста рождаемости в стране.
Кроме того, он предлагает внедрить механизм частичного погашения ипотечного кредита при рождении детей. Согласно инициативе, при появлении в семье первого ребенка государство могло бы погасить 500 тысяч рублей кредита. За второго ребенка сумма составила бы 600 тысяч рублей, а за третьего — 700 тысяч рублей.
Прежде Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, в ходе обсуждения проекта бюджета на парламентских слушаниях предложила дифференцировать ставку по семейной ипотеке в зависимости от числа детей в семье. По её мнению, эта программа должна способствовать достижению цели по увеличению рождаемости в России.