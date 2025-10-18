В Госдуме предложили снизить ставки по семейной ипотеке и ввести новые выплаты при рождении детей

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с рядом инициатив по поддержке семей с детьми. Политик заявил о необходимости дальнейшего снижения процентных ставок по семейной ипотеке. Он предложил установить ставку на уровне 3% для семей с двумя детьми и 2% для тех, у кого их трое.