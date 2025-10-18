Над российскими регионами за ночь сбито больше 40 дронов ВСУ

Средства ПВО сбили за прошедшую ночь, 18 октября, 41 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве также добавили, что три дрона ВСУ уничтожены в небе над Московским регионом. Больше всего беспилотников сбито над Брянской областью.
