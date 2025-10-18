Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над российскими регионами за ночь сбито больше 40 дронов ВСУ

Средства ПВО сбили за прошедшую ночь, 18 октября, 41 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве также добавили, что три дрона ВСУ уничтожены в небе над Московским регионом. Больше всего беспилотников сбито над Брянской областью.

Средства ПВО сбили за прошедшую ночь, 18 октября, 41 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве также добавили, что три дрона ВСУ уничтожены в небе над Московским регионом. Больше всего беспилотников сбито над Брянской областью.

Читать далее.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше