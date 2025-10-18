Раскрыто влияние отказа от курения на ухудшение памяти и речи с возрастом

Исследование специалистов из Университетского колледжа Лондона установило, что прекращение курения в среднем или пожилом возрасте способно существенно замедлить снижение когнитивных способностей, связанных с возрастом.
Аналитика, опубликованная в журнале The Lancet Healthy Longevity, охватила 9436 участников из 12-ти стран, все из которых достигли 40-летнего рубежа. Сравнительный анализ показал: у тех, кто смог преодолеть зависимость, наблюдалось более медленное угасание умственных способностей, причем темп утраты памяти был ниже на пятую часть, а снижение речевой активности практически вдвое уступало аналогичным показателям у продолжающих курить.
Специалисты подчеркивают, что столь значимый эффект удерживался не менее шести лет после расставания с вредной привычкой. Испытуемые, отказавшиеся от никотина, демонстрировали более медленные темпы «умственного» старения — их мозг терял функциональные свойства на несколько месяцев медленнее ежегодно в сравнении с теми, кто не смог отказаться от сигарет.
Ученые объясняют это тем, что прощание с никотином способствует восстановлению сосудов и снижению воспалительных процессов, благодаря чему улучшается снабжение головного мозга кислородом. Как отмечает ведущий специалист Микаэла Блумберг, полученные результаты убедительно подтверждают: даже в 50−60 лет отказ от курения способен существенно поддержать ясность мышления и ослабить опасность развития слабоумия.
