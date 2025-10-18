Раскрыто влияние отказа от курения на ухудшение памяти и речи с возрастом

Специалисты подчеркивают, что столь значимый эффект удерживался не менее шести лет после расставания с вредной привычкой. Испытуемые, отказавшиеся от никотина, демонстрировали более медленные темпы «умственного» старения — их мозг терял функциональные свойства на несколько месяцев медленнее ежегодно в сравнении с теми, кто не смог отказаться от сигарет.