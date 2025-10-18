Сматерившийся Трамп, опоздавший Зеленский и шутка про мать: главные курьезы со встречи лидеров

Во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским произошло несколько курьезных моментов. Лидер Штатов позволил себе выругаться матом, говоря о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро, сидевший напротив Зеленского американский чиновник надел галстук в цветах флага РФ, а пресс-секретарь Белого дома пошутила про мать журналиста, задавшего вопрос о встрече Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске. Самые яркие курьезы со встречи — в материале URA.RU.