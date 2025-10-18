На СВО погиб боец из Пермского края Родин Алексей

Печальная весть пришла в город Очер в Пермском крае. В ходе специальной военной операции погиб житель этого города — стрелок, рядовой Родин Алексей Александрович.
— Алексей родился 24 мая 1975 года в городе Очер, — рассказали в местной администрации. — После школы получил профессию водителя в СПТУ-74 в селе Большая Соснова. Работал по специальности в совхозе «Семеновский», затем в кафе «Регион-59».
Во время выполнения боевой задачи 2 апреля 2025 года, при освобождении населенного пункта Песчаное в Донецкой Народной Республике, Алексей погиб от осколочных ранений.
— Администрация Очерского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, близким и друзьям Родиных Алексея Александровича, — сказано в посте в официальной группе администрации ВК.
Прощание с рядовым Родиным Алексеем Александровичем пройдет в понедельник, 20 октября 2025 года, в Очерском центральном доме культуры по адресу: г. Очер, ул. Коммунистическая, 6.