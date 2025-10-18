Омские следователи вынуждены заниматься дорогами из-за бездействия властей

Сотрудниками следственного управления СК России по Омской области восстановлены права граждан на благоустроенную дорожную инфраструктуру. О борьбе следователей с омскими чиновниками сообщается в телеграм-канале «СУ СК России по Омской области».
«В сентябре в СК России обратилась омичка по вопросу нарушения прав жителей поселка Мелиораторов. Более десяти лет автодорога на улице Троицкой находилась в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствовало, грунтовое полотно при выпадении осадков и таянии снега систематически размывалось, в связи с чем проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, и пешее передвижение граждан были затруднены. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации сотрудниками следственного управления СК России по Омской области по данному факту была организована процессуальная проверка, которая подтвердила жуткое состояние дорожного полотна», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Благодаря оперативным действиям следователей в кратчайший срок был принят комплекс мер, направленных на изменение отношения к своим обязанностям ответственных за дорогу чиновников. В настоящее время осуществлен капитальный ремонт дороги с восстановлением асфальтобетонного покрытия, отметили в ведомстве.