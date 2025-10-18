Омские следователи вынуждены заниматься дорогами из-за бездействия властей

«В сентябре в СК России обратилась омичка по вопросу нарушения прав жителей поселка Мелиораторов. Более десяти лет автодорога на улице Троицкой находилась в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствовало, грунтовое полотно при выпадении осадков и таянии снега систематически размывалось, в связи с чем проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб, и пешее передвижение граждан были затруднены. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации сотрудниками следственного управления СК России по Омской области по данному факту была организована процессуальная проверка, которая подтвердила жуткое состояние дорожного полотна», — говорится в сообщении телеграм-канала.