Силы ПВО уничтожили 41 беспилотник ВСУ над регионами России

Российские средства ПВО за прошедшую ночь сбили 41 украинский беспилотник над регионами страны и акваторией Черного моря, передает Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства, 12 дронов противника уничтожили в Брянской области, шесть — над Черным морем, по пять — в Калужской области и Башкирии, три — в Подмосковье, по два — в Белгородской и Орловской областях.
Кроме того, по одному БПЛА ВСУ сбиты в небе над Самарской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Волгоградской и Курской областями.
Напомним, ранее сегодня глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины.
