Axios: Встреча Трампа с Зеленским прошла в непростой обстановке

Встреча лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла «непросто», глава Белого дома был жестким. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации портала, один из источников сообщил, что встреча прошла непросто, а другой отметил, что она оказалась неудачной. По словам собеседников, во время переговоров Трамп допустил несколько резких высказываний, и в отдельные моменты обсуждение носило эмоциональный характер.

Отмечается, что Трамп подчеркнул позицию США, согласно которой дипломатическое урегулирование конфликта предполагает замораживание линии фронта, что вызывает трудности для Украины.

— Никто не кричал, но Трамп был жестким, — написано в публикации.

Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Америка не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере, сейчас». Он также отметил, что добиться окончания конфликта между Россией и Украиной лучше без передачи ракет.

Также американский лидер сказал на встрече с Владимиром Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.

