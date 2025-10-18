Интерьеры дворца, Сююмбике и шедевры Эрмитажа: в Казани открылась выставка о Юсуповых

За кулисами — дворец.
Огромный цифровой занавес в две стены, имитирующий бордовые театральные кулисы, — первое, что увидят посетители новой выставки. Мультимедийные шторы периодически раздвигаются и сдвигаются, подогревая любопытство и беззвучно приглашая пройти по анфиладе залов с коллекцией дворянского рода.
Дизайн выставки задуман как интерьеры одного из Юсуповских дворцов — того, что в самом центре Санкт-Петербурга, на Мойке. Здесь портики, ниши, скамеечки, предметы антикварной мебели и другие элементы убранства гостиных и залов дворца.
«Это конкретные цитаты из Юсуповского дворца на Мойке. Есть и другие реминисценции, но интерьеры Юсуповых — основное в ее оформлении», — пояснили корреспонденту «Татар-информа» художники-оформители выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века» Александр Леухин и Илья Артамонов.
Мультимедийный занавес как пролог к выставке о коллекции второй по состоянию семьи в дореволюционной России особенно впечатлил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, прибывшего на вернисаж в Казань. Эту идею, признался Пиотровский, он увезет с собой в Санкт-Петербург.
«Выставка роскошная. Она совмещает в себе три аспекта, характерных для Эрмитажа. Каждая выставка — это история российской культуры в имперском масштабе. Второе — диалог культур, это наша главная миссия. А третье — это показ шедевров, предметов, отреставрированных к этой выставке. Изумительные вещи, которые связаны с яркими моментами истории России. Замечательная, энциклопедическая, полная драматических эпизодов выставка», — сказал Михаил Пиотровский.
Даже для привычных к выставкам людей, уверил он, она будет радостной, интересной и увлекательной.
Роскошь Юсуповых.
Предметов в собрании самих Юсуповых, а также относящихся к их жизни, несколько тысяч, рассказала «Татар-информу» куратор выставки Анна Виленская. Причем сейчас они находятся в фондах трех музеев и частных коллекциях.
В Казань из Государственного Эрмитажа привезли лишь малую часть — 419 экспонатов. Но, тем не менее, выставка получилась масштабная. Восемьдесят специально созданных для их транспортировки ящиков пришлось принимать в два захода.
В залах много живописных работ, которые коллекционировали Юсуповы. И выставка построена так, что произведения искусства расположены по времени их создания. Соответственно, в первых залах — западно-европейская живопись
Можно увидеть на выставке и портреты представителей рода Юсуповых. Татьяна Юсупова на одном из них изображена с роскошным жемчужным колье в тон к светлому платью. Этот портрет в 1858 году написал художник Франц Винтерхальтер. Страховая стоимость этой картины оценена в 80 млн рублей. По соседству посетители увидят знаменитый портрет Зинаиды Юсуповой 1894 года, ставший афишей выставки в Казани. Его написал Фламенг Франсуа. Этот портрет застрахован на 60 млн рублей.
Одной крови с Сююмбике.
Выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» — уже 19-й проект Центра «Эрмитаж-Казань» и Государственного Эрмитажа. Именно в столице Татарстана, напомним, 20 лет назад открылся первый музей-спутник главного хранилища ценностей страны.
«Сколько приобрела Казань благодаря тому, что был открыт центр “Эрмитаж”! Насколько были расширены горизонты музейного сотрудничества! Ведь и первая региональная выставка Лувра в России состоялась именно здесь, в Эрмитажном центре Казани. Открытие Эрмитажа совпало с огромной культурной потребностью казанцев, татарстанцев, всех наших соседей, потому что приезжают специально в наш Эрмитаж и кировчане, и марийцы, и Чувашская Республика… Мы теперь уже себе жизни без Эрмитажа не представляем», — сказала на открытии выставки экс-министр культуры Татарстана и в прошлом директор Музея-заповедника Казанский Кремль, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
Новая выставка приурочена к 20-летию центра. И тема ее выбрана не случайно: приближенный к императорскому двору род Юсуповых пошел от родных братьев Сююмбике, перешедших в XVI веке на службу к русскому царю.
«К нам приезжала внучка Феликса Юсупова Ксения Сфири. Это 11-е поколение Сююмбике. Она постояла у башни Сююмбике… Юсуповы, Татарстан, Казань — это все очень близко и живо. Эта выставка должна найти совершенно особый отклик в душе татарстанцев, казанцев», — считает Зиля Валеева.
В одном из залов выставки сделан акцент на парсуне конца XVIII — начала XIX века. Это картина переходного жанра в Русском царстве — уже не икона, но еще и не портрет. На ней, как считается, изображена Сююмбике с сыном (а может, и дочерью) и еще двое мужчин, предположительно из родственного круга. Откуда эта парсуна у Юсуповых, достоверно неизвестно. Портрет Сююмбике, написанный спустя два века после ее жизни, — разумеется, допущение неизвестного автора.
В этом же зале мультимедийный аватар Сююмбике споет посетителям песню, а в другой инсталляции можно сделать фотографию в историческом костюме — искусственный интеллект предложит на выбор 4 мужских и 4 женских восточных костюма. Виртуально примерить можно каждый и получить изображение в хорошем качестве через QR-код.
Залы сопровождают также уже привычные посетителям выставок «Эрмитаж-Казань» ароматы-ассоциации. Среди них, конечно, «Искусство роскоши» и «Сююмбике». Гости также смогут собрать картину-пазл и сфотографироваться в интерьерах будто бы дворца Юсуповых в зеркале, оформленном под старину веерами.
Словом, как сказала на открытии первый заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова, «многослойность выставки требует ее посещения несколько раз».
Увидеть роскошь Юсуповых сквозь века можно будет до 5 июля 2026 года.