Интерьеры дворца, Сююмбике и шедевры Эрмитажа: в Казани открылась выставка о Юсуповых

«Сколько приобрела Казань благодаря тому, что был открыт центр “Эрмитаж”! Насколько были расширены горизонты музейного сотрудничества! Ведь и первая региональная выставка Лувра в России состоялась именно здесь, в Эрмитажном центре Казани. Открытие Эрмитажа совпало с огромной культурной потребностью казанцев, татарстанцев, всех наших соседей, потому что приезжают специально в наш Эрмитаж и кировчане, и марийцы, и Чувашская Республика… Мы теперь уже себе жизни без Эрмитажа не представляем», — сказала на открытии выставки экс-министр культуры Татарстана и в прошлом директор Музея-заповедника Казанский Кремль, председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.