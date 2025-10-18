Ричмонд
В Башкирии на выходных ожидается похолодание до −7 градусов

Синоптики предупреждают о ночных заморозках и осадках.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие выходные дни в Башкирии установится прохладная погода с осадками. Согласно прогнозу, в субботу, 18 октября, в некоторых районах пройдет небольшой дождь, а на востоке республики возможен снег. В ночные и утренние часы на дорогах местами образуется гололедица. Ветер будет дуть с запада и юго-запада умеренной силы. Столбики термометров в темное время суток опустятся до −2…+3°, а при прояснениях похолодает до −7°. Днем воздух прогреется до +3…+8°.

В воскресенье, 19 октября, погодные условия останутся похожими. Прогнозируются небольшие дожди, которые на севере региона местами усилятся до умеренных, а на востоке в ночные и утренние часы будут сопровождаться снегом. Ветер сохранится юго-западный и западный умеренный. Температура ночью составит −1…+4°, днем — +5…+10°.

