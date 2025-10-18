В ночь на 18 октября над Ростовской областью был сбит один БПЛА

В Ростовской области в ночь на субботу, 18 октября, был уничтожен беспилотник. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь в своем официальном телеграм-канале.
— По данным военных, БПЛА уничтожен в Боковском районе. Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — уведомил дончан губернатор в 5:35.
Как уточнили в министерстве обороны Российской Федерации, атака БПЛА была отражена поздно вечером накануне:
— С 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе по одному — над территориями Курской и Ростовской областей.
Напомним, днем ранее в Ростовской области силы ПВО уничтожили и перехватили 13 дронов в в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах.
— Никто из людей не пострадал. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье, — рассказал тогда глава региона.
