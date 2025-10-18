Разработана программа диагностики диабета

«Мы разработали онлайн-калькулятор, который будет доступен всем эндокринологам на их приемах. Там несколько простых составляющих — нужно будет знать возраст, пол, уровень глюкозы, гликированного гемоглобина, наследственность и еще несколько показателей», — сказала она. По ее словам, калькулятор анализирует введенные параметры и выдает процентную вероятность каждого типа диабета. Использовать программу можно будет как с компьютера, так и со смартфона.