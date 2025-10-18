Ричмонд
Скончался председатель Федерации муайтай в Челябинской области

Скончался председатель Федерации муайтай в Челябинской области Константин Жданов, сообщили в Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Основатель школы тайского бокса на Южном Урале скончался скоропостижно — на 48 году жизни. Известно, что он был судьей международной категории и почетным судьей. В Федерации рассказали, что авторитет и профессионализм Константина Жданова «признавались коллегами по всему миру. Для многих он был не только руководителем, но и наставником, старшим товарищем, чья поддержка была бесценна. Его уход — это невосполнимая потеря для всего спортивного сообщества».

Семье Константина Жданова Федерация окажет необходимую помощь. О времени и месте прощания будет сообщено позднее.