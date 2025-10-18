WSJ: Си Цзиньпин провел масштабные кадровые чистки в китайской армии

В августе стало известно, что Си Цзиньпин организовал проведение самой масштабной чистки генералов армии страны со времен Мао Цзэдуна. В результате чисток в Центральном военном совете КНР осталось четыре человека, тогда как в начале третьего срока Си Цзиньпина их насчитывалось около семи.