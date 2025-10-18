WSJ: Си Цзиньпин провел масштабные кадровые чистки в китайской армии

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин снял с должности девять высокопоставленных военнослужащих. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Авторы материала отмечают, что в числе других должности лишился один из самых влиятельных генералов страны Хэ Вэйдун. Его увольнение связано с «серьезными дисциплинарными нарушениями и злоупотреблением властью».
— Китай уволил второго по значимости генерала и восемь других высокопоставленных военных командиров, поскольку лидер Си Цзиньпин усиливает борьбу с коррупцией и нелояльностью в вооруженных силах, — пишет WSJ.
В августе стало известно, что Си Цзиньпин организовал проведение самой масштабной чистки генералов армии страны со времен Мао Цзэдуна. В результате чисток в Центральном военном совете КНР осталось четыре человека, тогда как в начале третьего срока Си Цзиньпина их насчитывалось около семи.
Ранее стало известно о том, что в Китае был казнен бывший секретарь рабочего комитета Коммунистической партии Китая в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото за коррупционные действия.