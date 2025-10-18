Отец Илона Маска назвал лучшую столицу мира: ответ Западу не понравится

«В Вашингтон за последние две-три недели Трамп был вынужден ввести армию, чтобы люди не грабили и не убивали друг друга на улицах. Вашингтон — это ад. Что касается Лондона, то, не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой», — сказал Эррол Маск.