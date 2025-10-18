Отец Илона Маска назвал лучшую столицу мира: ответ Западу не понравится

Отец американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил, что самой впечатляющей столицей мира является Москва. Его слова передает РИА Новости.
Как подчеркнул Эррол Маск, особенно выдающимся в российской столице ему показался Большой театр. Здание культурного учреждения, уверен отец американского предпринимателя, выглядит невероятно. В то же время, другие мировые столицы подобным похвастаться не могут.
«В Вашингтон за последние две-три недели Трамп был вынужден ввести армию, чтобы люди не грабили и не убивали друг друга на улицах. Вашингтон — это ад. Что касается Лондона, то, не ходите там по тротуарам, потому что кто-нибудь может плеснуть на вас кислотой», — сказал Эррол Маск.
Напомним, отец Илона Маска еще в июне 2025 года приезжал в Москву. Тогда он выступил на форуме, где сделал ряд заявлений. В частности, высказался о президенте РФ Владимире Путине. Он назвал его впечатляющим лидером и подчеркнул, что у него стоит поучиться лидерским качествам.