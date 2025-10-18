Над Башкирией сбили пять беспилотников за ночь

В ночь на субботу, 18 октября, над территорией Башкирии силами противовоздушной обороны было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию распространило Министерство обороны России.
Всего за эту ночь над различными регионами страны силами ПВО был нейтрализован 41 беспилотник. Наибольшее количество дронов (12) сбили над Брянской областью. По пять БПЛА уничтожили над Башкирией и Калужской областью.
Над Московской областью поразили три беспилотника, над Белгородской и Орловской областями — по два. По одному дрону сбили в небе над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями. Еще шесть беспилотников удалось сбить над акваторией Черного моря.
Сообщений о пострадавших или повреждениях на земле не поступало.
