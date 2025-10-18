Ричмонд
Стивен Сигал хотел бы вернуться в кино ради России: актер выступил с неожиданным заявлением

Американский актер Стивен Сигал хочет сняться в российском кино.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый американский актер Стивен Сигал заявил, что хотел бы вернуться в индустрию кино и сняться в российском фильме. Слова артиста передает ТАСС.

С неожиданным заявлением артист выступил сразу после вопроса журналиста. Тот поинтересовался, хотел бы Сигал вернуться в кино и сняться в российской кинокартине. Недолго думая, актер ответил согласием.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — сказал Сигал.

Тогда же артист подчеркнул, что у него уже имеются некоторые предварительные планы. Однако какие именно — не уточнил.

Тем временем отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск высказался о России. Он подчеркнул, что считает Москву самой впечатляющей столицей в мире. Причем куда лучшей, чем Вашингтон и Лондон.

