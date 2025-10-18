Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области продукты подорожали на 4% с начала года

Значительный рост с начала года показали молочка, мясо и рыба.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала года продукты в Иркутской области подорожали на 4,2%. При этом в сентябре общий рост цен на еду оказался незначительным и составил всего 0,1%, однако по отдельным категориям товаров ситуация сильно различалась. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутскстате.

Сильнее всего за месяц подорожали свежие овощи: огурцы и помидоры стали дороже на 15%, а сладкий перец — на 6,2%. В то же время традиционно осенью дешевеет картофель, цена на который упала на 25%, а также свекла, лук и морковь, подешевевшие более чем на 20%. Фрукты также стали доступнее: яблоки и виноград подешевели на 11−12%.

— Среди других заметных изменений — подорожание куриных яиц на 9% за сентябрь, хотя с начала года они все равно стали значительно дешевле. Мясные продукты в среднем подорожали на 1%, а колбасы и куры охлажденные — на 2%. При этом сосиски и сардельки, напротив, немного подешевели, — говорится в докладе Иркутскстата.

Значительный рост с начала года показали молочные продукты (+5,5%), мясо (+6,1%) и рыба (+7,3%). В сентябре продолжили дорожать сыры, молоко и мороженое, тогда как творог и сливки, напротив, подешевели.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жильцы жалуются на плохое содержание многоэтажек в Усть-Куте и Иркутске.