В Иркутской области продукты подорожали на 4% с начала года

Сильнее всего за месяц подорожали свежие овощи: огурцы и помидоры стали дороже на 15%, а сладкий перец — на 6,2%. В то же время традиционно осенью дешевеет картофель, цена на который упала на 25%, а также свекла, лук и морковь, подешевевшие более чем на 20%. Фрукты также стали доступнее: яблоки и виноград подешевели на 11−12%.