Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали упростить механизм получения накопительной пенсии

В России необходимо упростить процесс получения пенсионных накоплений, чтобы граждане могли легко распоряжаться своими средствами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в интервью ТАСС.

Источник: Life.ru

Он отметил, что с 2014 года действует мораторий на перечисление средств в накопительную часть пенсии и все страховые взносы работодателей идут на страховую пенсию.

«Накопленные средства у граждан остались, но их статус оказался неопределённым», — заявил законодатель.

Гаврилов подчеркнул, что в настоящее время доступ к единовременным выплатам ограничен, поскольку эти средства считаются частью общего бюджета и требуют государственного решения для выдачи.

Ранее сообщалось, что в России планируется ввести новый статус «Ветеран трудовой деятельности», который предполагает дополнительные выплаты к пенсии за длительный трудовой стаж. Предполагается, что эта законодательная инициатива будет поддержана, а её внедрение займёт от нескольких месяцев до года.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.