В Госдуме призвали упростить механизм получения накопительной пенсии

Ранее сообщалось, что в России планируется ввести новый статус «Ветеран трудовой деятельности», который предполагает дополнительные выплаты к пенсии за длительный трудовой стаж. Предполагается, что эта законодательная инициатива будет поддержана, а её внедрение займёт от нескольких месяцев до года.