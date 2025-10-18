Ричмонд
Три человека погибли на заводе в Стерлитамаке, поисковые работы завершены

В результате взрыва, произошедшего на промышленном объекте «Авангард» в городе Стерлитамак Республики Башкортостан, погибли три человека. Об этом сообщил премьер-министр региона Андрей Назаров.

Читать далее.