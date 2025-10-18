Ушел из жизни почетный житель Надымского района. Фото

Почетный житель Надымского района ЯНАО Александр Рогачев скончался на 88-м году жизни. Последнее время он жил в Волгограде, но более 30 лет трудился на благо Ямала. Трагическую новость в соцсети сообщила районная мэрия.
