Ушел из жизни почетный житель Надымского района. Фото

Почетный житель Надымского района ЯНАО Александр Рогачев скончался на 88-м году жизни. Последнее время он жил в Волгограде, но более 30 лет трудился на благо Ямала. Трагическую новость в соцсети сообщила районная мэрия.

