Эррол Маск, являющийся отцом предпринимателя Илона Маска, подверг резкой критике Европейский союз. В своем заявлении он охарактеризовал эту международную организацию как гнусную. По его убеждению, Европейский союз не должен существовать в принципе.
«Европейский союз, на мой взгляд, является гнусной организацией. Его не должно быть, и это ошибка с самого начала», — указал он в беседе с РИА Новости.
Он также добавил, что у Европейского союза отсутствует какая-либо реальная власть. Эта точка зрения легла в основу его утверждения о том, что у ЕС не должно быть места в современной мировой политике.
Прежде Маск высоко оценил внешность российских женщин. Он заявил, что они невероятно красивы и могли бы работать моделями. По его мнению, россиянки, наряду с сербками, являются одними из самых привлекательных женщин в мире.