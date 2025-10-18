Умер Ян Чжэньнин, лауреат Нобелевской премии по физике

Умер Ян Чжэньнин, выдающийся китайский ученый и лауреат Нобелевской премии по физике. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Чжэньнин скончался в Пекине 18 октября 2025 года на 104-м году жизни после продолжительной болезни.
В официальном сообщении телеканала отмечается, что Чжэньнин был всемирно известным физиком, академиком Китайской академии наук. Он также занимал должность профессора Университета Цинхуа и являлся почетным деканом Института передовых исследований.
Ученый заложил основы теории калибровочных полей, а также разработал важные гипотезы, касающиеся слабых взаимодействий. В 1957 году он совместно с другим китайским физиком Ли Чжэндао был удостоен Нобелевской премии по физике за исследования в области законов чётности.
