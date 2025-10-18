Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Ян Чжэньнин, лауреат Нобелевской премии по физике

Обладатель Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин умер на 104-м году жизни.

Умер Ян Чжэньнин, выдающийся китайский ученый и лауреат Нобелевской премии по физике. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Чжэньнин скончался в Пекине 18 октября 2025 года на 104-м году жизни после продолжительной болезни.

В официальном сообщении телеканала отмечается, что Чжэньнин был всемирно известным физиком, академиком Китайской академии наук. Он также занимал должность профессора Университета Цинхуа и являлся почетным деканом Института передовых исследований.

Ученый заложил основы теории калибровочных полей, а также разработал важные гипотезы, касающиеся слабых взаимодействий. В 1957 году он совместно с другим китайским физиком Ли Чжэндао был удостоен Нобелевской премии по физике за исследования в области законов чётности.

22 сентября в возрасте 73 лет умер известный специалист в области изучения искусственного интеллекта (ИИ) Александр Горбань. Отмечалось, что Горбань работал главным научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных ННГУ.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше