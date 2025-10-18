Ричмонд
Лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин умер в 103 года

Китайский ученый и лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин скончался в возрасте 103 лет в Пекине. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает Центральное телевидение Китая.

— Всемирно известный физик, лауреат Нобелевской премии по физике, академик Китайской академии наук, профессор Университета Цинхуа и почетный декан Института передовых исследований при Университете Цинхуа Ян Чжэньнин скончался от болезни в Пекине, — передает телеканал.

Ян Чжэньнин — физик-теоретик, стоявший у истоков современной теории калибровочных полей и один из авторов гипотезы о слабых взаимодействиях. В 1957 году он совместно с Ли Чжэндао был удостоен Нобелевской премии по физике.

Уроженец семьи профессора математики, Ян окончил Университет Цинхуа, затем продолжил научную карьеру в США, где получил американское гражданство. В 1990-е годы он вернулся в Китай, а в 2015 году официально отказался от гражданства США.

