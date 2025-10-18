Эксперт предупредил о наказании за выгул собак на детских площадках

Ограничения также распространяются на школы, больницы, спортивные зоны и пляжи. В магазинах и транспорте собаки должны находиться на поводке, за исключением собак-поводырей. Кроме того, эксперт напомнил, что оскорбление человека, гуляющего с собакой в разрешенном месте, тоже наказуемо — за это предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.