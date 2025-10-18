Эксперт предупредил о наказании за выгул собак на детских площадках

Прогулка с собакой на детской площадке может обернуться серьезным штрафом, даже если питомец находится на поводке и в наморднике. Как пояснил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью NEWS.ru, такой запрет действует на федеральном уровне и связан с требованиями гигиены и безопасности детей.
— За нарушение правил выгула владельцу животного грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей по статье 8.52 КоАП РФ. Важно понимать, что обычная прогулка с питомцем на придомовой территории, если хозяин убирает за ним и использует поводок, совершенно законна, — уточнил Бондарь.
Ограничения также распространяются на школы, больницы, спортивные зоны и пляжи. В магазинах и транспорте собаки должны находиться на поводке, за исключением собак-поводырей. Кроме того, эксперт напомнил, что оскорбление человека, гуляющего с собакой в разрешенном месте, тоже наказуемо — за это предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.