В России в три раза подскочил спрос на южнокорейскую помаду

По итогам сентября 2025 года объем импорта помад и блесков для губ из Южной Кореи в Россию достиг рекордных два миллионов долларов. Такие данные приводятся в анализе на основании информации корейской таможни.
Читать далее.
По итогам сентября 2025 года объем импорта помад и блесков для губ из Южной Кореи в Россию достиг рекордных два миллионов долларов. Такие данные приводятся в анализе на основании информации корейской таможни.
По итогам сентября 2025 года объем импорта помад и блесков для губ из Южной Кореи в Россию достиг рекордных два миллионов долларов. Такие данные приводятся в анализе на основании информации корейской таможни.
Читать далее.