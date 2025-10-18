«Не хочу в тюрьму!»: 9-летний мальчик сбежал из суда в Новосибирске

В Новосибирске необычный инцидент произошёл в Первомайском районном суде: после оглашения приговора 9-летний мальчик попытался убежать из здания, испугавшись наказания.
Мальчик был осуждён за кражу товара из магазина и получил 30 суток пребывания в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Не желая мириться с решением суда, он прыгнул через окно запасного выхода и бросился бежать.
Событие заметил судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, старший смены на объекте Евгений Куцев. По камерам видеонаблюдения он увидел, как мальчик спускается по лестнице третьего этажа. Одновременно из зала суда поступил звонок о побеге.
— Я пробежал за ним метров 200. Самое страшное было то, что он бежал, не глядя по сторонам. К счастью, удалось избежать дорожно-транспортного происшествия. Я его догнал и спросил, зачем он сбежал из суда. Он ответил, что не хочет в тюрьму. Я его немного успокоил, проводил обратно в суд и передал сотрудникам правоохранительных органов, — рассказал Куцев.
Сотрудники суда и приставы отметили, что ситуация закончилась благополучно: мальчик возвращён в суд, а дальнейшие меры по его пребыванию в учреждении будут согласованы с правоохранительными и социальными службами.