Топ-5 главных новостей в Молдове 18 октября 2025: В Молдове растут тарифы на электроэнергию и газ; почему в Молдову нельзя вернуться даже её гражданам; в Молдове в выходные — не до пикников

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 18 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 18 октября 2025:

1. В Молдове растут тарифы на электроэнергию и газ: Предприятия закроются, а выстоявшие будут вынуждены взвинтить цены.

2. В Молдову нельзя вернуться даже её гражданам: Пограничная полиция отказала во въезде в страну в этом году почти 9 000 человек.

3. В Молдове в выходные будет не до пикников: В субботу — дождь, в воскресенье днём похолодает до +9.

4. «Ломка» молдавской власти: Если не будут ослаблены репрессии, все начинания нового премьер-министра закончатся позором на весь мир.

5. В Молдове только бананы дешевеют: Помидоры — 40 леев за кило, перец — 30 — что почем на Центральном рынке Кишинева.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Правящая в Молдове партия вступила в фазу саморазрушения: «Зрелище ужасное, но завораживающее» — мнение.

Когда политическая сила успешно устраняет всех внешних врагов, неизбежно наступает горько-сладкий момент: она начинает пожирать саму себя (далее…).

Реинтеграцию Приднестровья надо переименовать в дезинтеграцию: Президент Молдовы успешно отдаляет два берега Днестра как можно дальше друг от друга.

Кишинёв в очередной раз отклонил идею прямой встречи Майи Санду с главой Приднестровья Вадимом Красносельским (далее…).

Гагаузы больше не считаются иностранцами в Турции: Эрдоган подписал исторический указ.

Турецкие СМИ информируют об указе президента, который отменяет статус иностранцев для представителей ряда тюркских народов, включая гагаузов (далее…).

