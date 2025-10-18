Топ-5 главных новостей в Молдове 18 октября 2025: В Молдове растут тарифы на электроэнергию и газ; почему в Молдову нельзя вернуться даже её гражданам; в Молдове в выходные — не до пикников

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро субботы, 18 октября 2025:
1. В Молдове растут тарифы на электроэнергию и газ: Предприятия закроются, а выстоявшие будут вынуждены взвинтить цены.
2. В Молдову нельзя вернуться даже её гражданам: Пограничная полиция отказала во въезде в страну в этом году почти 9 000 человек.
3. В Молдове в выходные будет не до пикников: В субботу — дождь, в воскресенье днём похолодает до +9.
4. «Ломка» молдавской власти: Если не будут ослаблены репрессии, все начинания нового премьер-министра закончатся позором на весь мир.
5. В Молдове только бананы дешевеют: Помидоры — 40 леев за кило, перец — 30 — что почем на Центральном рынке Кишинева.
