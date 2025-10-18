Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лауреат Нобелевской премии Ян Чжэньнин умер на 103-м году жизни

На 103-м году жизни скончался выдающийся китайский физик и нобелевский лауреат Ян Чжэньнин. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Он скончался в Пекине в субботу после продолжительной болезни.

Источник: Life.ru

Чжэньнин являлся членом Китайской академии наук и профессором Университета Цинхуа. Самым значимым достижением Янга, отмеченным Нобелевской премией по физике в 1957 году (совместно с Ли Чжэндао), стало теоретическое предсказание нарушения закона сохранения пространственной чётности — зеркальной симметрии пространства — в слабых взаимодействиях.

Ранее стало известно о смерти 92-летнего лауреата Нобелевской премии и пионера клонирования Джона Гердона. Он был удостоен награды в 2012 году за новаторские исследования, проведённые вместе с японским учёным Синъей Яманака, пролившие свет на то, сохраняется ли генетическая информация в процессе развития организма.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше