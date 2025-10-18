Названы деревни России с самыми смешными названиями

Пресс-служба Росреестра опубликовала список российских деревень с самыми смешными названиями.
В Воронежской области зафиксировано 22 населенных пункта с необычными названиями, среди них — Плясово-Китаево, Ендовище, Долбневка, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня и Хреновище.
В Курганской области таких названий 14, включая Марс, Духовку, Короли, Кокуй, Камчатку, Дворцы и Крепость.
В Удмуртии перечислили 13 населенных пунктов с забавными именами, среди них — Двигатель, Сидоровы Горы, Шалавенки, Балуй, Мальчиково, Майоры и Квардавозь.
Среди других оригинальных названий — Ынырга, Киска и Кукуя в Республике Алтай; Новый Опель, Сос и Бабки в Псковской области; Мутный, Ыб и Чика в Коми; Батарейка и Веселая Жизнь в Краснодарском крае; Терпишка и Варварское в Нижегородской области; Поцелуево и Свиноедово в Московской области.
— Происхождение смешных названий сел и деревень всегда связано с историей места. Нередко никто точно не может установить откуда взялось это название. На мой взгляд, лучше смешное название, чем какое-то иностранное наречие, — отметил независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук в беседе с ТАСС.
Ранее стало известно, что как минимум 67 городов России имеют одинаковые названия. Так, на территории России существуют по три населенных пункта с названиями Кировск, Александровск, Приморск, Советск и Красноармейск.
В СНТ «Москворечье» в городском округе Воскресенске, расположенном на юго-востоке Московской области, была найдена улица, названная в честь Дарта Вейдера — одного из самых известных персонажей серии фильмов «Звездные войны».