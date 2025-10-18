Названы деревни России с самыми смешными названиями

Среди других оригинальных названий — Ынырга, Киска и Кукуя в Республике Алтай; Новый Опель, Сос и Бабки в Псковской области; Мутный, Ыб и Чика в Коми; Батарейка и Веселая Жизнь в Краснодарском крае; Терпишка и Варварское в Нижегородской области; Поцелуево и Свиноедово в Московской области.