Второе дыхание «Дубравы», космический корабль и «русский ниндзя»: Как преобразили Куркино и Хорошёво-Мнёвники

Сердце Куркина: Новая жизнь парка «Дубрава».
В Куркине преобразили парк «Дубрава». Детские игровые зоны получили современное оборудование. Также для ребят разных возрастов создали комфортные площадки, где установили канатные комплексы, качели, батуты и развивающие панели.
Кроме того, в парке обновили площадки для волейбола и баскетбола. Их оснастили зрительскими трибунами и столами для настольного тенниса. Воркаут-зону на Родионовской улице у дома 10 дополнили силовыми тренажёрами с навесами и регулируемой нагрузкой. Возле дома 14 появилась полоса препятствий в стиле «русский ниндзя» с боксёрской грушей и турниками. Для велосипедистов проложили удобную дорожку.
Особую атмосферу парку «Дубрава» придаёт пруд, берега которого теперь обрамляет настил с полукруглыми лавочками. Аналогичные дорожки-настилы протянулись по всей территории парка. Дополняют инфраструктуру зона отдыха с лежаками, деревянная горка для зимних забав и отреставрированный сухой фонтан.
Появились новые пространства для активного и спокойного отдыха и на жилых улицах — Родионовской, Соловьиной Роще и Новокуркинском шоссе. Например, у дома 18, корпус 1 на Родионовской построили универсальную спортивную площадку. Рядом с ней поставили уютную крытую беседку, где можно восстановить силы после тренировки.
Для детей обустроили две игровые зоны. На одной из них установили комплекс с канатными элементами и мини-скалодромом, а также паутинку. Там же смонтировали большие качели-балансиры, качели-гнёзда и песочницу. На другой площадке, во дворе дома 18, корпус 2, построили просторный игровой городок. В его составе — разнообразные горки, переходы и канатный комплекс для лазания.
Со стороны Захарьинской улицы появилась зона тихого отдыха. Лавочки отгородили живой изгородью, что создаёт атмосферу для чтения и спокойного отдыха. А на Соловьиной Роще, между домами 9 и 11, обустроили зелёную зону со скамейками и парковыми диванами, защищёнными навесами.
Хорошёво-Мнёвники: Акцент на спорте, отдыхе и детском досуге.
В районе Хорошёво-Мнёвники благоустроили сквер у храма Александра Невского. Для любителей спорта здесь установили силовые тренажёры, комплексы для воркаута с турниками и элементы для развития координации и ловкости. В сквере поставили удобные лавочки с навесами, а для прогулок, бега и скандинавской ходьбы обновили дорожки.
Для детей в сквере построили песочный городок, игровой комплекс в виде космического корабля с горкой и канатной лестницей, а также карусели, качели-балансиры и пружинные качалки. Территорию оборудовали современным освещением и озеленили: обновили газон и высадили новые деревья.
На улице Мнёвники у дома 12 появился игровой комплекс со скатными и спиральными горками для ребят постарше, а для малышей — песочница, карусели, качели и развивающие панели. Рядом, на перекрёстке улиц Генерала Глаголева и Маршала Тухачевского, у домов 19 и 51, преобразили спортивную и детскую инфраструктуру: модернизировали баскетбольную площадку, обустроили уголок для тихого отдыха с парковыми качелями, лежаками и шахматными столами, а также установили новые игровые зоны с комплексами для лазания, горками, мини-скалодромом, каруселями и переходом-трубой.