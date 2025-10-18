Второе дыхание «Дубравы», космический корабль и «русский ниндзя»: Как преобразили Куркино и Хорошёво-Мнёвники

На улице Мнёвники у дома 12 появился игровой комплекс со скатными и спиральными горками для ребят постарше, а для малышей — песочница, карусели, качели и развивающие панели. Рядом, на перекрёстке улиц Генерала Глаголева и Маршала Тухачевского, у домов 19 и 51, преобразили спортивную и детскую инфраструктуру: модернизировали баскетбольную площадку, обустроили уголок для тихого отдыха с парковыми качелями, лежаками и шахматными столами, а также установили новые игровые зоны с комплексами для лазания, горками, мини-скалодромом, каруселями и переходом-трубой.