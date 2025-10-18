Воронежцев атакуют мыши, тараканы и голуби

Чем это чревато, разбирался наш корреспондент.
Кости для птички.
Коллективное письмо в редакцию пришло от жителей дома № 70 по ул. Лизюкова. Они пожаловались на то, что жильцы соседних домов устроили в их маленьком дворе площадку для кормления пернатых отходами со своего стола.
«Мало того, что у нас стоит контейнерная площадка для четырёх больших пятиподъездных домов — № 70-а по ул. Генерала Лизюкова, № 47 по Бульвару Победы, № 13-в по ул. Владимира Невского и нашего дома, что уже создаёт несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, так теперь на прилегающей территории организована ещё одна мусорка в виде кормушки для голубей, — говорится в сообщении. — Голуби загадили территорию детской площадки, скамейки, автомашины, угрожая распространению инфекций. “Добрые” люди носят свои отходы в виде корок хлеба, рыбных и куриных костей, жил, кожи, шерсти, испорченных блюд, арбузных и дынных корок и так далее».
Жильцы дома попросили помочь пресечь кормление голубей, так как это создаёт угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Кстати, за кормление голубей во дворах жилых домов гражданам может грозить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, при повторном обращении — от 3 до 5 тысяч рублей.
«Нарушение может быть квалифицировано по статье 8.2 КоАП РФ — “Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления”. Важно отметить, что штраф взимается не за сам факт кормления птиц, а за последствия, такие как скопление мусора или распространение инфекций», — прокомментировал «АиФ» зампредседателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Колунов.
Но как заставить закон «работать»? Как пояснили на «горячей линии» Роспотребназора, лично отслеживать нарушителей санитарного порядка гражданам не нужно. Сначала следует обратиться в свою управляющую компанию, которая должна следить за состоянием придомой территории. Если вопрос не будет решён, то — в Жилищную инспекцию. Пока же людям приходиться взывать к совести нарушителей. При этом подобные кормушки вредят и самим пернатым.
«Городские голуби, как и любые дикие животные, могут быть переносчиками заболеваний. Например, можно подхватить Mycobacterium avium — возбудитель птичьего туберкулёза, — комментирует директор Центра охраны животных “Наша природа”, зоолог Елена Шерстяных. — Правда, риск заражения на улице для здорового человека минимален, но он возрастает при тесном контакте, например, при выхаживании больной птицы дома… Когда люди высыпают во дворе пищевые отходы, они создают сразу несколько проблем: хлеб и объедки вредны для пищеварения птиц, остатки еды привлекают грызунов, а скопление помёта ухудшает санитарное состояние дворов. Кроме того, легкодоступная еда приводит к искусственному росту популяции, что ослабляет иммунитет птиц и способствует распространению болезней. Нужно наладить систему обращения с отходами, чтобы пищевые ресурсы для птиц не были легкодоступны».
«Рыжие» на свободе.
Воронежцы помнят: когда-то в старых двухэтажных домах с деревянными перекрытиями грызуны были не редкостью. Из современных бетонных строений они практически исчезли. Но вот незадача: судя по звонкам читателей, «домашние» серые мыши сейчас обитают и в кирпичных девятиэтажках.
Отдельная история — тараканы. Возле одной из «брежневок» в Железнодорожном районе Воронежа они «толпами» разгуливают даже по улице. Переполненные баки с мусором стоят тут же, при входе в подъезд. Наверное, поэтому рыжие «усачи» почувствовали свободу и бегают по тротуарам даже среди бела дня.
Специалисты уверены: проблема — в антисанитарии и несвоевременном вывозе мусора. Там, где есть доступная кормовая база, неизбежно появятся и мыши, и тараканы, и другие непрошеные гости.