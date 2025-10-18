Воронежцев атакуют мыши, тараканы и голуби

«Городские голуби, как и любые дикие животные, могут быть переносчиками заболеваний. Например, можно подхватить Mycobacterium avium — возбудитель птичьего туберкулёза, — комментирует директор Центра охраны животных “Наша природа”, зоолог Елена Шерстяных. — Правда, риск заражения на улице для здорового человека минимален, но он возрастает при тесном контакте, например, при выхаживании больной птицы дома… Когда люди высыпают во дворе пищевые отходы, они создают сразу несколько проблем: хлеб и объедки вредны для пищеварения птиц, остатки еды привлекают грызунов, а скопление помёта ухудшает санитарное состояние дворов. Кроме того, легкодоступная еда приводит к искусственному росту популяции, что ослабляет иммунитет птиц и способствует распространению болезней. Нужно наладить систему обращения с отходами, чтобы пищевые ресурсы для птиц не были легкодоступны».