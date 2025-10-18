Семейные ссоры от усталости: советы психолога, как остановить конфликт до того, как он разгорелся

Самая распространённая ошибка в семейных ссорах — обвинения. «Ты никогда не помогаешь!», «Ты опять забыл!», «Ты не ценишь мои усилия!» — такие фразы только загоняют партнёра в угол и заставляют обороняться. Главный принцип экологичной коммуникации — говорить о себе, а не о другом. Используйте я-сообщения: расскажите о своих чувствах, опишите ситуацию, объясните причину и сформулируйте просьбу. Например, не «Ты никогда не помогаешь!», а «Я чувствую себя измотанной, когда весь вечер занимаюсь бытом одна, потому что у меня не остаётся сил. Мне нужна твоя помощь с ужином».