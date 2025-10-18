Километры и судьбы: истории людей, посвятивших себя дорогам

Тысячи километров дорог связывают города и села нашей страны и ежедневно помогают россиянам добираться до работы, учебы, домой. И не всегда мы задумываемся о том, чей труд стоит за привычным комфортом. Привлечь внимание к важной профессии призван День работников дорожного хозяйства. Его отмечают в России каждое третье воскресенья октября. Дорожники работают в нашей стране над сотнями объектов одновременно. Так, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» только в этом году обновят и построят минимум 28 тыс. км дорог, часть объектов сдается даже досрочно. За этими масштабами стоит труд 10 тыс. организаций, в которых работает около 750 тысяч человек.