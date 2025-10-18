Километры и судьбы: истории людей, посвятивших себя дорогам

Тысячи километров дорог связывают города и села нашей страны и ежедневно помогают россиянам добираться до работы, учебы, домой. И не всегда мы задумываемся о том, чей труд стоит за привычным комфортом. Привлечь внимание к важной профессии призван День работников дорожного хозяйства. Его отмечают в России каждое третье воскресенья октября. Дорожники работают в нашей стране над сотнями объектов одновременно. Так, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» только в этом году обновят и построят минимум 28 тыс. км дорог, часть объектов сдается даже досрочно. За этими масштабами стоит труд 10 тыс. организаций, в которых работает около 750 тысяч человек.
В нашем материале расскажем о знаковых судьбах героев профессии. Вы узнаете, как хрупкой девушке пришлось останавливать каток на ходу, сложно ли заслужить звание «Лучший грейдерист» и где находить силы для работы даже в 87 лет.
Труд, который связывает страну.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что дорожная отрасль демонстрирует высокие темпы работы — объемы ввода объектов превышают прошлогодние показатели на 29%.
«Достижения не были бы возможными без профессионализма, труда и ответственности тысяч дорожников — людей, которые ежедневно создают основу развития регионов и связывают всю страну в единую транспортную сеть», — подчеркнул он.
С этим согласен и министр транспорта РФ Андрей Никитин. «Основу всех достижений в дорожном хозяйстве составляет труд специалистов, — отметил он. — Благодаря слаженной работе инженеров, проектировщиков и дорожных рабочих мы решаем стратегические задачи: снижаем аварийность, развиваем дорожную сеть и создаем современную транспортную систему».
Герои нашего материала — как раз такие специалисты. Их личные истории лучше любых отчетов показывают, какой путь проходит каждая построенная или отремонтированная трасса.
Дорожный мастер: история женского пути в отрасли.
После школы Наталья Соколова хотела стать педагогом. Однако визит в дорожный техникум за компанию с подругой перевернул ее планы. Атмосфера учебного заведения и специфика профессии ее настолько впечатлили, что она осознанно выбрала эту сферу. Уже сразу после учебы молодую девушку направили на важный объект — строящуюся подъездную дорогу к аэропорту Домодедово.
В 1970-е годы женщины на должности мастера были редкостью. Мужчины-рабочие нередко проверяли их на прочность. Например, один из подчиненных, решив пошутить, спрыгнул с движущегося катка, который начал уходить в кювет. Наталья была неподалеку, вовремя это заметила и сумела остановить технику. Со всеми испытаниями она справлялась с юмором и выдержкой, доказывая свой профессионализм делом.
«Когда я пришла работать на этот объект — дорогу к Домодедово, — велась его реконструкция, — вспоминает наша собеседница. — Мы строили переходно-скоростные полосы и заездные карманы к автобусным остановкам. Тогда ничего не чувствовала, была очень молодая. Зато сейчас, проезжая мимо, думаю: “Прошло полвека, а дорога все стоит, и люди ей пользуются”».
Сегодня Наталья Соколова курирует капитальный ремонт искусственных сооружений по всей Московской области. Она уверена: работа дорожника — это не просто уложенный асфальт, а нечто большее. Качественная дорога служит людям десятилетиями, помогая развитию территорий.
От простого рабочего до «Заслуженного дорожника».
Николай Золотков начинал карьеру с должности тракториста. Со временем перешел на автогрейдер, за рулем которого работает уже больше двадцати лет. За эти годы он повысил квалификацию с четвертого разряда до восьмого, а в 2024 году получил звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Пензенской области».
Свою работу мужчина сравнивает с соревнованиями по профессиональному мастерству, где ему довелось участвовать и завоевать III место в номинации «Лучший грейдерист».
«В нашей работе важна скорость и точность. Именно это и нужно было показать на конкурсе», — отмечает он.
При этом дорожник подчеркивает, что полученное звание — это не только признание прошлых достижений, но и большая ответственность на будущее.
Сейчас Николай с коллегами работает на трассе Р-208 Тамбов — Пенза. Они расширяют дорогу с двух до четырех полос, что позволит увеличить ее пропускную способность с 6 до 14 тыс. автомобилей в сутки. Как говорит наш собеседник, выполнять работу качественно получается благодаря современной технике и слаженной работе коллектива.
Дорога длиною в жизнь.
В свои 87 лет Тамара Широкова руководит экспертным отделом научно-исследовательского центра асфальтобетонного завода (АО «АБЗ-1») в Санкт-Петербурге. Именно здесь создают и проверяют качество асфальта, который используют для ремонта городских магистралей. Ее собственный профессиональный путь начался почти семь десятилетий назад. Еще совсем девочкой, окончив семь классов школы, она решила пойти против воли родителей. Вместо медицинского колледжа юная Тамара поступила в автомобильно-дорожный техникум.
Учеба увлекла, а практика на строительстве Куйбышевской ГЭС стала первым серьезным испытанием. Всего в 15 лет ей поручили управлять прицепным грейдером. Это было непросто: технику приходилось с силой вонзать в грунт, и справляться одной ей было тяжело. Выручала подруга, которая работала вместе с ней. А местные жители, видя, как тяжело приходится молодежи в послевоенные годы, подкармливали их своими домашними заготовками. Именно эта человеческая забота и поддержка запомнились ей куда больше, чем грандиозные масштабы стройки.
После техникума Тамару направили работать мастером на строительство трассы Ленинград — Киев.
«Это был важный этап взросления, ведь на тот момент мне было всего 17 лет, — рассказывает Тамара Степановна. — Помню, как робела перед бригадой солдат стройбата и матросов-штрафников. Несмотря на внутреннее волнение, смогла выстроить уважительные отношения с коллегами».
Позже она окончила Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ) и с 1969 года работала в дорожно-мостовом хозяйстве Ленинграда. Участвовала в восстановлении Невского, Московского, Светлановского проспектов и строительстве современных развязок.
Сегодня дело Тамары Степановны продолжают молодые коллеги. В этом году они уже привели в порядок около 60 километров городских дорог. Среди знаковых объектов — Светлановский проспект, где заменили покрытие на участке 2,6 км, обновили тротуары и установили почти 400 новых дорожных знаков. Эта работа сделала одну из ключевых транспортных артерий Выборгского района безопаснее и комфортнее для всех.
Начинающим специалистам она советует постоянно учиться и быть «чуть впереди других». На вопрос о том, где брать силы в трудные моменты, наша собеседница отвечает просто: «Я твердо уверена: сил дается ровно столько, сколько нужно для того, чтобы выполнить стоящую перед тобой задачу. Даже через не могу. При этом не стоит пренебрегать здравым смыслом — элементарным соблюдением режима труда и отдыха».
За долгие годы Тамара Степановна пришла к выводу, что главное в работе — не личные амбиции, а реальный результат: качественные и долговечные дороги. И этому принципу она следует до сих пор.
Семейное дело.
Общий стаж династии Новиковых из Тульской области в дорожной отрасли — более 70 лет. Ее основатель — Алексей Новиков. Он удостоен звания «Заслуженный дорожник России». Алексей отдал развитию дорожной сети Кимовского района свыше 20 лет. После его ухода из жизни дело продолжают близкие. Супруга Татьяна работает ведущим инженером, а сын Юрий возглавляет местную дорожную службу.
При участии Юрия Новикова был отремонтирован важный туристический маршрут — автодорога Кимовск — Епифань — Куликово поле. Этот путь ведет к мемориальному комплексу, посвященному историческому сражению — Куликовской битве. Дорожники полностью заменили 10 км покрытия, укрепили обочины и восстановили съезды.
«Самый главный совет от отца был — чтобы люди были довольны, мы работаем для них», — делится Юрий. Он отмечает, что работать в одной сфере с родителями — это и поддержка, и ответственность одновременно.
Главная задача, по его словам, проста: комфорт для водителей и безопасность. «Хочется, чтобы путешественники запомнили, что в Тульской области действительно хорошие дороги», — объясняет он.
Истории героев нашего материала наглядно показывают, что за километрами отремонтированных трасс — ежедневная работа, профессиональный стаж и личная ответственность дорожников. У каждого своя судьба и свой трудовой путь. Работа таких специалистов — важная часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». По нему в России ремонтируют дороги и жилье, благоустраивают дворы и обновляют общественный транспорт, что в итоге делает жизнь людей комфортнее.