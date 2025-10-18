Протестующие в Колумбии атаковали посольство США с луками и стрелами, есть раненые: что происходит

Прежде Густаво Петро, которому США аннулировали визу, предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Он заявил, что считает себя «свободным гражданином в этом мире», отметив, что человечество должно иметь право на жизнь и свободу на всей планете.