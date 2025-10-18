Протестующие в Колумбии атаковали посольство США с луками и стрелами, есть раненые: что происходит

В столице Колумбии Боготе произошло нападение на дипломатическое представительство США. Как сообщил в своей публикации в социальной сети X президент страны Густаво Петро, группа протестующих, вооруженная луками и зажигательными смесями, атаковала здание посольства. В результате инцидента четверо сотрудников полиции получили ранения от стрел.
Глава государства отметил, что нападение было совершено радикальной группой после того, как с движением «Конгресс народов» было достигнуто соглашение о снятии блокад. Петро подтвердил, что здание посольства было надежно защищено, подчеркнув, что Колумбия выполняет свои международные договорные обязательства.
Он также распорядился обеспечить максимальный уровень безопасности для американского дипломатического учреждения.
Прежде Густаво Петро, которому США аннулировали визу, предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка. Он заявил, что считает себя «свободным гражданином в этом мире», отметив, что человечество должно иметь право на жизнь и свободу на всей планете.