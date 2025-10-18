Приморцев просят подтвердить право на минимальный тариф на электричество

Приморские энергетики обратились к жителям частных домов региона с напоминанием о необходимости подтверждения права на «минимальный тариф» на электроэнергию. Для этого у приморцев осталось меньше двух месяцев.
С обращением выступила пресс-служба ДЭК. Энергетики призывают владельцев частных домов не откладывать подачу документов, подтверждающих право на пониженный тариф при использовании электроэнергии для отопления и приготовления пищи.
На сегодняшний день документы подали только 69 тысяч из 260 тысяч потенциальных заявителей. Те, кто проигнорирует требование, рискуют перейти на обычный тариф с 1 декабря. Без подтверждения тариф изменится с «со стационарными электроплитами и/или электроотопительными установками» на стандартный.
Для подтверждения необходимо направить один из перечисленных документов: технический паспорт жилого помещения с отметкой об электроприборах, акт осмотра специализированных организаций, акт технологического присоединения, судебный акт о переустройстве, справку администрации, технические документы по учёту дома, проектную документацию или технический паспорт на электроотопительную установку. Также принимаются иные документы, подтверждающие оснащение дома соответствующим оборудованием. Подача возможна по электронной почте, через интернет-приёмную на сайте ДЭК или при личном визите в клиентский офис.
Если заявитель предъявит только часть документов, будет проведена выездная проверка с оформлением акта. Такая мера поможет избежать повышения тарифов и сохранить выгодные условия оплаты электроэнергии.