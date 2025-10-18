Приморцев просят подтвердить право на минимальный тариф на электричество

Для подтверждения необходимо направить один из перечисленных документов: технический паспорт жилого помещения с отметкой об электроприборах, акт осмотра специализированных организаций, акт технологического присоединения, судебный акт о переустройстве, справку администрации, технические документы по учёту дома, проектную документацию или технический паспорт на электроотопительную установку. Также принимаются иные документы, подтверждающие оснащение дома соответствующим оборудованием. Подача возможна по электронной почте, через интернет-приёмную на сайте ДЭК или при личном визите в клиентский офис.