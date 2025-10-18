Овечкин открыл счет голам в новом сезоне, а белорус Протас забил победную шайбу

Почти сразу же белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас снова вывел вперед хозяев. Белорус сделал передачу партнеру, но шайба от ноги защитника залетела в ворота — 2:1. Это был победный гол «Вашингтона». Протас играл на левом фланге второй тройки с Коннором МакМайклом и Томом Уилсоном. В сезоне это уже четвертый гол Протаса за пять игр.