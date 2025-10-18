Овечкин открыл счет голам в новом сезоне, а белорус Протас забил победную шайбу

Александр Овечкин и Алексей Протас внесли решающий вклад в победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Миннесотой Уайлд» со счетом 5:1 в матче чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» на своей площадке повел в счете после того, как Дилан Стром в концовке первого периода замкнул на дальней штанге передачу Александра Овечкина. Гости усилиями Юханссона во втором периоде восстановили равновесие, но это была первая и последняя шайба «Миннесоты» в этот вечер.
Почти сразу же белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас снова вывел вперед хозяев. Белорус сделал передачу партнеру, но шайба от ноги защитника залетела в ворота — 2:1. Это был победный гол «Вашингтона». Протас играл на левом фланге второй тройки с Коннором МакМайклом и Томом Уилсоном. В сезоне это уже четвертый гол Протаса за пять игр.
А на 2-й минуте третьего периода наконец-таки свой первый гол в новом сезоне (в четвертой игре) забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Стром выиграл вбрасывание прямо на клюшку Овечкина и тот в одно касание отправил ее в ворота — 3:1. Затем точные броски Строма и Уилсона установили окончательный счет — 5:1.
Александр Овечкин забросил свою 898-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Это был 21-й гол Овечкина в 26 играх против «Миннесоты» за карьеру. Его средний показатель голов в 0,81 за игру против «Уайлд» — лучший в его карьере против любой из команд.
