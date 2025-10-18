Лидера объединения частных детективов Матушкина задержали по делу о госизмене

Глава некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин был задержан по уголовному делу по статье 275 УК РФ. То есть, по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Как отмечает издание, дело Матушкина началось еще в сентябре. Тогда его арестовали на два месяца, из-за чего он до сих пор находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга. Все из-за подозрений со стороны следствия. Сообщается, что Матушкин мог собирать данные, составляющие гостайну, после чего передавать их за границу.
По информации источника, Матушкина также подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой. Предполагается, что глава объединения частных детективов мог помогать ей в реализации планов на территории России. По словам источника РБК, речь идет о контактах с представителями балтийских стран.
Тем временем в Мордовии по делу о госизмене задержали IT-специалиста. Тот через мессенджер Telegram установил контакт с украинской разведкой. А затем стал передавать ей данные о важной инфраструктуре региона. Кроме того, он раскрыл данные о сотруднике МВД Мордовии.