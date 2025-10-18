Лидера объединения частных детективов Матушкина задержали по делу о госизмене

Как отмечает издание, дело Матушкина началось еще в сентябре. Тогда его арестовали на два месяца, из-за чего он до сих пор находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга. Все из-за подозрений со стороны следствия. Сообщается, что Матушкин мог собирать данные, составляющие гостайну, после чего передавать их за границу.