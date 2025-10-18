Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лидера объединения частных детективов Матушкина задержали по делу о госизмене

По информации РБК, Матушкин подозревается в передаче гостайны за границу и связях со странами Балтии.

Источник: Комсомольская правда

Глава некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин был задержан по уголовному делу по статье 275 УК РФ. То есть, по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как отмечает издание, дело Матушкина началось еще в сентябре. Тогда его арестовали на два месяца, из-за чего он до сих пор находится в одном из СИЗО Санкт-Петербурга. Все из-за подозрений со стороны следствия. Сообщается, что Матушкин мог собирать данные, составляющие гостайну, после чего передавать их за границу.

По информации источника, Матушкина также подозревают в сотрудничестве с иностранной разведкой. Предполагается, что глава объединения частных детективов мог помогать ей в реализации планов на территории России. По словам источника РБК, речь идет о контактах с представителями балтийских стран.

Тем временем в Мордовии по делу о госизмене задержали IT-специалиста. Тот через мессенджер Telegram установил контакт с украинской разведкой. А затем стал передавать ей данные о важной инфраструктуре региона. Кроме того, он раскрыл данные о сотруднике МВД Мордовии.