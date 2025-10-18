Студентка и школьница из Красноярска увидят запуск ракеты с космодрома Байконур

Финалистам же необходимо было подготовить импровизированную экспедицию на орбитальную станцию или базу на поверхности другой планеты длительностью один год с экипажем из пяти человек и представить свои разработки экспертному жюри. Всего в конкурсе приняли участие 12000 учащихся из 33 регионов России. В финал вышли всего 250 ребят и только 100 из них получили возможность увидеть запуск ракеты с космодрома, — отметили организаторы.