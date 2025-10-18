Студентка и школьница из Красноярска увидят запуск ракеты с космодрома Байконур

Перед поездкой в Москву участники прошли дистанционный отборочный этап в командах, где у каждого была своя роль — пилот, учёный, инженер, астрофизик и врач. Они должны были решить 12 профессиональных задач для каждой роли в команде и провести мероприятие для школьников младших классов на космическую тематику.
На дистанционном этапе я была пилотом, а в финальных испытаниях стала врачом. Моей задачей было разработать систему медицинского обеспечения экипажа: отбор и тренировки, медконтроль во время полёта, защиту от радиации и последствий невесомости, — поделилась Мария Ткачева.
В дистанционном этапе я как врач разрабатывала план медицинского обследования, методы моральной поддержки экипажа и комплектацию аптечки. А на финишном испытании в Москве уже стала инженером и представляла концепцию долговременной орбитальной станции, — рассказала Альбина Нуркамилова.
Финалистам же необходимо было подготовить импровизированную экспедицию на орбитальную станцию или базу на поверхности другой планеты длительностью один год с экипажем из пяти человек и представить свои разработки экспертному жюри. Всего в конкурсе приняли участие 12000 учащихся из 33 регионов России. В финал вышли всего 250 ребят и только 100 из них получили возможность увидеть запуск ракеты с космодрома, — отметили организаторы.
Добавим, что 19 октября на Байконур вместе с Марией Ткачевой и Альбиной Нуркамиловой отправятся курсанты школы космонавтики Антон Серебряков и Гордей Харчишин из Железногорска.