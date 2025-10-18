Ученые обнаружили на Кавказе 400-килограммовую «ужасную» гиену

По словам одного из авторов исследования Данияра Хантемирова, взрослые динокрокуты могли достигать массы около 400 килограммов, что сопоставимо с белым медведем и значительно превышает вес современных гиен. Их мощные челюсти и зубы были приспособлены для разгрызания костей и нанесения сокрушительных укусов.