Ученые обнаружили на Кавказе 400-килограммовую «ужасную» гиену

Ученые Уральского федерального университета совместно с коллегами из Китая и Азербайджана обнаружили первые доказательства того, что на территории современного Кавказа около десяти миллионов лет назад обитали гигантские «ужасные» гиены (Dinocrocuta gigantea).
Челюстные фрагменты динокрокутов были обнаружены в верхнемиоценовом местонахождении Эльдари в Азербайджане. Ранее эти кости ошибочно относили к другому виду — Hyaena eldarica.
По словам одного из авторов исследования Данияра Хантемирова, взрослые динокрокуты могли достигать массы около 400 килограммов, что сопоставимо с белым медведем и значительно превышает вес современных гиен. Их мощные челюсти и зубы были приспособлены для разгрызания костей и нанесения сокрушительных укусов.
Эксперты полагают, что «ужасные» гиены охотились на крупных травоядных древней гиппарионовой фауны — безрогих Chilotherium и оленеобразных. Несмотря на внешнее сходство с современными гиенами, динокрокуты не являются их прямыми предками: сходные черты возникли в результате конвергентной эволюции, отмечается в исследовании.
