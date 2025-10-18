ФСБ рассекретила новые документы о зверствах нацистов во времена ВОВ

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов во времена Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает РИА Новости.
Так, около 7800 человек захоронили на территории химзавода в Константиновке, где располагался лагерь для военнопленных. В опубликованных документах приводятся показания очевидцев о случаях зверства над военнопленными и мирным населением.
— Были случаи, когда живых людей хоронили, то есть бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают, — цитирует показания свидетеля Горбинова агентство.
Ранее ФСБ рассекретила архивы о казнях советских детей спецназом «Бранденбург». Созданная в нацистской Германии организация убивала на оккупированных территориях местных жителей, в том числе детей. Контингент спецназа состоял их этнических немцев, которые владели иностранными языками и были хорошо физически подготовлены. На советско-германском фронте военные переодевались в форму солдат Красной армии.