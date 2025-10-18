Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ рассекретила новые документы о зверствах нацистов во времена ВОВ

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов во времена Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает РИА Новости.

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов во времена Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 18 октября, сообщает РИА Новости.

Так, около 7800 человек захоронили на территории химзавода в Константиновке, где располагался лагерь для военнопленных. В опубликованных документах приводятся показания очевидцев о случаях зверства над военнопленными и мирным населением.

— Были случаи, когда живых людей хоронили, то есть бросали в яму. Человек слабый смотрит, руками царапает землю, а его закапывают, — цитирует показания свидетеля Горбинова агентство.

Ранее ФСБ рассекретила архивы о казнях советских детей спецназом «Бранденбург». Созданная в нацистской Германии организация убивала на оккупированных территориях местных жителей, в том числе детей. Контингент спецназа состоял их этнических немцев, которые владели иностранными языками и были хорошо физически подготовлены. На советско-германском фронте военные переодевались в форму солдат Красной армии.