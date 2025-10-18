ФСБ рассекретила новые документы о зверствах нацистов во времена ВОВ

Ранее ФСБ рассекретила архивы о казнях советских детей спецназом «Бранденбург». Созданная в нацистской Германии организация убивала на оккупированных территориях местных жителей, в том числе детей. Контингент спецназа состоял их этнических немцев, которые владели иностранными языками и были хорошо физически подготовлены. На советско-германском фронте военные переодевались в форму солдат Красной армии.